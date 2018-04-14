سماع دوي انفجارات في دمشق

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق وأن دخانا يتصاعد من الجانب الشرقي من المدينة.

© REUTERS / REUTERS/Chris Wattie الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على سوريا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.