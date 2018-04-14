قصف مطاري دمشق والضمير ومبنى البحوث العسكري العلمية

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، بأنه تم قصف مطار دمشق الدولي ومطار الضمير العسكري القريب من دمشق بالإضافة للمركز البحوث العلمية، مشددا على أن منظومة الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري قامت بالرد.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يأمر بضرب سوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر اليوم السبت:

تم قصف معادي لمطاري دمشق الدولي والضمير العسكري ومركز البحوث العلمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.

وقال ترامب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض نقلتها رويترز: "أمرت منذ فترة وجيزة القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بقدرات "الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية" على حد وصفه.