بالفيديو والصور... الضربات التي طالت مركزي البحوث العلمية في برزة وجمرايا

قام "العدوان الثلاثي" متمثلا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشن غارات صاروخية على عدد من المناطق في دمشق وريفها بالإضافة لضربات طالت ريف حمص الغربي

.وتمكنت وسائط الدفاع الجوية من اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من القاعدة الفرنسية بالإمارات والقاعدة البريطانية في الأردن وقاعدة إنجرليك الأمريكية في تركيا والقاعدة البريطانية في قبرص.

وبين مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر عسكرية أن الضربات طالت مركزي البحوث العلمية في برزة وجمرايا بالإضافة لضربات طالت جبل المانع في منطقة الكسوة غرب العاصمة دمشق، فيما بين مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن الضربات المعادية التي طالت ريف حمص الغربي تم اعتراضها بالكامل وتم إسقاطها دون تحقيقها الأهداف المرجوة.

وأشارت معلومات إلى أن أجهزة التشويش التابعة لأجهزة الدفاع الجوي قامت بالتشويش على الصواريخ ما أدى لابتعادها عن النقاط التي حاولت الصواريخ الوصول إليها.

© Sputnik . Yazan Kalash الضربات التي طالت مركزي البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018

وكانت الضربات الجوية قد بدأت عند فجر يوم السبت الساعة الرابعة صباحا واستفاق سكان العاصمة على الأصوات وشاهدوا مضادات الصواريخ التي انطلقت لتصد الصواريخ المعادية.