مقتل قائد مسلحي لواء "السلطان مراد" شرقي حلب

عُثر في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، على جثة المدعو "عبد الله حسن" القائد العسكري لمسلحي لواء "السلطان مراد"، مرمية قرب أحد المقرات التابعة للواء في محيط مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي.

ووفق مصادر متقاطعة لـ"سبوتنيك" فإن حسن قُتل نتيجة تلقيه لطلق ناري من قبل مجهولين، ويرجح أن عملية الاغتيال تمت في منطقة خارج مدينة "الباب" بعد استدراجه إليها.

© Sputnik . Zaher Tahhan المجموعات المسلحة تستهدف جمعية الزهراء وجامعة حلب بالرصاص المتفجر

ولم تتبن أي جهة عملية الاغتيال حتى الآن، في حين تفيد المعلومات بتقاذف كرة الاتهامات بين فصائل مسلحي "درع الفرات" الموالين لتركيا والمسيطرين على مدينة الباب منذ أكثر من عام.

وكان عبد الله حسن، الذي تعود أصوله إلى مدينة دير الزور، من أوائل قادة المسلحين الذين لبوا دعوة تركيا للمشاركة في عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي والتي انتهت بسيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له على كامل المنطقة.

ويعتبر لواء "السلطان مراد" من أهم وأخطر الفصائل المسلحة الموجودة في ريف حلب الشرقي، ويضم اللواء عدداً كبيراً من المسلحين.