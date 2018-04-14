بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تباشر عملها غدا في مدينة دوما السورية

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وصلت العاصمة السورية، اليوم السبت، تعتزم دخول مدينة دوما بريف دمشق غدا صباحا بهدف معاينة المواقع التي يزعم تم استخدام السلاح الكيميائي فيها.