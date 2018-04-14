ماكرون يشكر أردوغان لدعمه الضربات الغربية في سوريا

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، بموقف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الداعم للضربات الغربية التي شاركت فيها فرنسا، واستهدفت مواقع للحكومة السورية يزعم أنها تحوي أسلحة كيميائية.

© Sputnik . Hassan Hashem مركز المصالحة يعلن مصير العملية الإنسانية في الغوطة عقب ضرب سوريا

باريس — سبوتنيك . وقال بيان للرئاسة الفرنسية:

إن الرئيس ماكرون شكر نظيره التركي أردوغان على تصريحاته الداعمة للضربة العسكرية التي قامت بها فرنسا وبريطانيا وأمريكا في سوريا.

وتابع البيان أن "ماكرون أكد على إرادته متابعة العمل المشترك مع تركيا لمحاربة الفرار من العقاب للذين يستخدمون السلاح الكيميائي، ومن أجل السماح بإنشاء آلية موضوعية وصلبة في الأمم المتحدة".

في سياق متصل، صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنه "لم يكن غريبا أن يؤيد "النظام الوهابي" في نجد والحجاز العدوان الثلاثي على سوريا ولاسيما بعد قطع ذراعه وهزيمة واستسلام أدواته المتمثلة في تنظيم جيش الإسلام الإرهابي".