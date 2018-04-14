ماكرون: أمرت بتدخل الجيش الفرنسي في سوريا مع أمريكا وبريطانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتدخل عسكري في سوريا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم على ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.