قوات الرئيس اليمني تسيطر على مواقع بصعدة ومقتل وإصابة 20 من "أنصار الله"

© AP Photo / Ebrahim Noroozi ولايتي يحذر السعودية من الاستمرار في حرب اليمن سبوتنيك. وقال مصدر في المرمز الإعلامي للجيش اليمني إن المعارك العنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة 20 من "أنصار الله".

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن قواته أحبطت هجوما عنيفا لـ"أنصار الله" وكبدتهم 13 قتيلا وجريحا.

وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة إن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات لقوات الرئيس اليمني في مديرية كتاف.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.