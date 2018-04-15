ثلاثة إرهابيين في قبضة الجيش الجزائري جنوب غربي البلاد

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة برج باجي مختار جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع مالي بعملية أمنية دقيقة.

© AP Photo / Uncredited عمليات عسكرية على حدود الجزائر بالتنسيق مع 5 جيوش

الجزائر — سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بأن "وحدة من الجيش تمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين، يرجح انتماؤهم لكتيبة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة برج باجي مختار، بعد استغلال معلومات تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، لافتا إلى أن المعتقلين هم عبد القادر المكنى أبو أحمد، و"م. صالح شريف" المكنى عوين، و"م. صالح" علي المكنى عويلي".

كما استرجع الجيش الجزائري، وفق ما ورد في البيان، قطع أسلحة ومخازن ذخيرة وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين الثلاثة لحظة اعتقالهم.

وكشفت الجزائر أمس السبت عن وجود تنسيق عسكري مع مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس عند تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب قرب حدودها مع مالي والنيجر.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي عقده أمس لتقديم الحصيلة السنوية لحكومته: "هناك تنسيق أمني كامل مع دول مجموعة دول الساحل، وفرنسا التي تكافح الإرهاب في المنطقة، ولدينا اتصال مع المؤسسات العسكرية الموجودة في الساحل ومع الحكومات، وعندما تكون هناك عملية على بعد كيلومترات من التراب الجزائري بالتأكيد يكون هناك تنسيق تام بين قيادات الجيوش مع الجيش الجزائري".