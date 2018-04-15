ثلاثة إرهابيين في قبضة الجيش الجزائري جنوب غربي البلاد

كما استرجع الجيش الجزائري، وفق ما ورد في البيان، قطع أسلحة ومخازن ذخيرة وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين الثلاثة لحظة اعتقالهم.
وكشفت الجزائر أمس السبت عن وجود تنسيق عسكري مع مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس عند تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب قرب حدودها مع مالي والنيجر.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي عقده أمس لتقديم الحصيلة السنوية لحكومته: "هناك تنسيق أمني كامل مع دول مجموعة دول الساحل، وفرنسا التي تكافح الإرهاب في المنطقة، ولدينا اتصال مع المؤسسات العسكرية الموجودة في الساحل ومع الحكومات، وعندما تكون هناك عملية على بعد كيلومترات من التراب الجزائري بالتأكيد يكون هناك تنسيق تام بين قيادات الجيوش مع الجيش الجزائري".
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