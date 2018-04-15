برلماني مصري: ما يفعله الجيش في سيناء نموذج يجب تدريسه لمكافحة الإرهاب

وصف عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود إسماعيل، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية، التي انطلقت في المملكة العربية السعودية اليوم، بأنها لخصت رؤية مصر للقضايا العربية الأكثر إثارة للجدل.

© AFP 2018 / Said Khatib مقتل 8 من الجيش المصري و14 إرهابيا في هجوم على معسكر وسط سيناء

وقال النائب محمود إسماعيل، في تصريحات لـ" سبوتنيك " اليوم الأحد 15 إبريل/ نيسان، إن الرئيس السيسي نقل للقمة العربية ما يجول بخاطر الشعب المصري، الذي يرفض أي شكل من أشكال الإضرار بالشعب السوري من أي طرف من الأطراف، وقناعته بأن الحل للأزمة السورية يجب أن يكون عربيا.

وأضاف النائب المصري، أن الرئيس أعلن رفض مصر توجيه أي صواريخ من الأراضي اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، ولكنه أوضح في الوقت نفسه دعم مصر والتزاماتها تجاه اليمن، بداية من دعم مؤسساته الشرعية، مرورا بالسعي لوقف المعارك هناك تمهيدا للحل السياسي، وصولا إلى تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد إسماعيل أن مصر لها موقف ثابت من قضية اليمن وقضية سوريا، وكذلك الأزمة السياسية العميقة في ليبيا، والخلاف الفلسطيني، فهي تدعم الحلول العربية دون أي تدخل من دول غربية، انطلاقا من كون الحل العربي يخضع في مجمله لما يصون الأمن القومي لكل الدول العربية، فمصر لا تمانع أن يرعى الغرب الحلول، ولكن تكون مصلحة العرب في المقدمة.

وأوضح أن الحل السياسي للأزمة السورية هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري واستعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والقضاء على خطر الإرهاب والمنظمات المتطرفة وتوفير الظروف المواتية لإعادة إعمارها وبنائها من جديد، وهو نفس ما قاله الرئيس السيسي أمام القمة.

وأشاد عضو مجلس النواب المصري بتجربة مصر في مجال مكافحة الإرهاب، التي عرضها الرئيس السيسي، حيث أن مصر تحارب الإرهاب بكل قوة، بالتزامن مع ما تبذله من جهود لتسوية الأزمات في المنطقة، بهدف استعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ما يفعله الجيش المصري في سيناء، يستحق أن يكون مادة تدرسها كل الدول التي تحارب الإرهاب.