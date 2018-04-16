تفسير غياب عاهل المغرب الملك محمد السادس عن القمة العربية

أوضح الصحفي المغربي أحمد بنزاهر، المقيم في لبنان، أن عدم حضور ملك المغرب محمد السادس للقمة العربية العادية، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية أمس الأحد، لم يكن مفاجئا، فهذا هو موقفه منذ سنوات طويلة.

وأوضح بنزاهر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس امتنع عن حضور مؤتمر القمة العربية في دوراته العادية، منذ دورة عام 2005، التي انعقدت في الجزائر، أي أن العام الجاري هو عامه الـ14 في مقاطعة مؤتمرات القمة العربية.

وأضاف "سبق لجلالة الملك أن قال في أحد التصريحات، أن مؤتمر القمة العربية تحول إلى مناسبة للمجاملات، والحقيقة أنه لم تستجد أي أمور تدفع الملك محمد السادس لتغيير رأيه، كما أن المغرب يشارك في القمة، ولكن دون التمثيل الأعلى مستوى".

وتزامنت زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، مع انعقاد القمة الـ29 لجامعة الدول العربية، والتي اعتاد على مقاطعتها وعدم حضورها، والاكتفاء بالتمثيل الوزاري فيها.

ولكن توقيت زيارة الملك إلى السعودية، المتزامن مع القمة العربية المنعقدة هناك، جعل كثير من المراقبين يتوقعون حضوره، لإلقاء خطابه ومشاركته في الأشغال، بينما استبعد آخرون ذلك.

واستضافت السعودية الدورة الـ29 (الحالية) للقمة العربية بعد اعتذار الإمارات عن ذلك، فيما عقدت الدورة الـ28 (السابقة) في الأردن، بدلا من اليمن الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها. واستضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المغرب.

وتضمن البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، 29 نقطة محورية بشأن الأمن الداخلي للدول العربية وسيادتها.