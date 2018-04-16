مصدر عسكري: "أنصار الله" تستهدف تجمعات للجيش اليمني في صعدة

قصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، بصاروخ محلي الصنع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© Photo / الإعلام الحربي لجماعة "انصار الله" اليمن... غارة لطيران التحالف تقتل امرأة في صعدة

صنعاء — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة " سبوتنيك " إن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوا، اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان، صاروخا من نوع "زلزال — 2" مداه 15 كيلومترا، على تجمعات لقوات الرئيس هادي في صحراء البقع المتاخمة لمنفذ الخضراء الحدودي في قطاع نجران، جنوب غربي السعودية.

وأضاف أنه تم تنفيذ قصف مدفعي بالتزامن مع القصف الصاروخي، على موقع القيادة والجمارك قبالة نجران بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.