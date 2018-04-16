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23:38 16 أبريل/ نيسان 2018
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    مدينة جدة، السعودية

    السعودية تحقق أرقاما "مذهلة بكل المقاييس" وتتغلب على الدول العربية مجتمعة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    حققت السعودية "قفزات هائلة" وتغلبت على دول كثيرة في مجال تسجيل براءات الاختراع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن تقارير صادرة عن مكتب تابع لوزارة التجارة الأمريكية.

    وأشارت الوكالة في تقريرها أن "الأرقام الحديثة الصادرة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية والمرتبط بمكتبي الاختراعات الأوروبي والياباني (USPTO)، يؤكد أن المملكة تقدمت لتحتل المرتبة الـ23 عالمياً من بين 92 بلداً للعام 2017".
    ووصل عدد براءات الاختراع السعودية في 2017 إلى 664 براءة اختراع، و"هو ضعف عدد البراءات التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة"، بحسب الوكالة، التي وصفت الأرقام بالـ"مذهلة بكل المقاييس".
    وبهذا الرقم تواصل المملكة تقدمها في مجال براءات الاختراع، إذ سجلت 409 براءات في العام 2015، و517 براءة في 2016.

    ​وربطت الوكالة بين هذه الزيادة و"رؤية المملكة 2030" التي تم الإعلان عنها في 2016، وقالت إنها (الرؤية) أعطت "الابتكار والاختراع اهتماماً كبيراً في أكثر من موضع، إذ أشارت إلى أن المملكة "ستواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائها بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، مشددة على أن "يحصل كل طفل سعودي —أينما كان- على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون التركيز أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية".

    ​وقال تقرير "واس" إن وجود جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن نادي الجامعات العشر الأوائل في العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، يؤكد على العلاقة الوثيقة بين العلم والابتكار في المملكة، "إذ أصبحت بين الجامعات العشر الأوائل عالمياً بعد تحقيقها 183 براءة اختراع في العام 2017، متفوقة بذلك على جامعات مرموقة مثل هارفارد وجون هوبكنز ومعهد كاليفورنيا للتقنية".

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