مصر تعلن عن تشغيل مطارين جديدين في "سفنكس" و"العاصمة الإدارية"

أكد وزير الطيران المصري شريف فتحي، أن الشركة المصرية للمطارات، استلمت مطاري غرب القاهرة "سفنكس"، و"العاصمة الإدارية الجديدة"، وجاري العمل التجريبي بهما تمهيدا لافتتاحهما.

© AFP 2018 / Stringer مصر ستدفع 3 آلاف دولار عن كل رحلة طيران عارض (شارتر) إلى شرم الشيخ

وقال وزير الطيران المدني ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان، على هامش مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي 2018، إن المطارات الجديدة تم إنشاؤها لأهداف استراتيجية طويلة المدى ولخدمة شريحة معينة قد تزيد مع مرور الوقت، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك وفقاً لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" "أ.ش.أ".

وبالنسبة لعودة الطيران الروسي، أكد شريف فتحي أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع الجانب الروسي، منتصف الشهر القادم، لتحديد خارطة الطريق المستقبلية حول عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة بشكل كامل.

وأضاف: "نحترم قرارات الجانب الروسي"، مؤكدًا أن التشاورات بين الجانبين تنسيقية، وأنه عندما يرى الجانب الروسي التوقيت المتاح لعودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة سيتم استئنافها بالتنسيق مع الجانب المصري.