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16:03 17 أبريل/ نيسان 2018
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    الغوطة

    خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون دوما بالغوطة الشرقية

    © REUTERS / BASSAM KHABIEH
    العالم العربي
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    دخل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، لبدء التحقيق في هجوم كيميائي مزعوم في المدينة.

    طفل يركض في أحد شوارع دوما، الغوطة الشرقية، سوريا 20 مارس/ آذا 2018
    © AFP 2018 / Hasan Mohamed
    سبب وحيد يمنع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من التوجه إلى دوما حتى الآن
    أفاد مراسل "الأخبارية" السورية الحربي أن "خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية يدخلون مدينة دوما بالغوطة الشرقية".

    وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أمس الاثنين، بأنه يتم الآن بحث مسألة ضمان سلامة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما السورية خلال زيارتهم إلى المدينة.

    وكان وفدا من منظمة الصحة العالمية دخل مدينة دوما في الغوطة الشرقية لريف دمشق اليوم الثلاثاء، برفقة وزير الصحة السوري نزار يازجي.

    وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أعلن، يوم أمس الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعرب عن امتنانه لروسيا على دعوتها لزيارة مدينة دوما السورية، والاستعداد لضمان سلامة عمل ممثلي المنظمة الدولية في هذه المنطقة.

    وكان غاتيلوف قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم معلومات حول مصادر الأنباء بشأن 500 مصاب في دوما، ولكنها لم تحصل على رد.

     

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