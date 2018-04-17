مصر وروسيا تبحثان الشهر المقبل عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير الطيران المصري شريف فتحي، عقد لقاء مع الجانب الروسي في أيار/ مايو المقبل؛ لبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" تصريحات لفتحي على هامش معرض الطيران الأفريقي، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه سيجري "عقد لقاء مع الجانب الروسي في أيار/ مايو المقبل؛ لبحث وضع خارطة طريق لاستئناف الرحلات الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة".

وأضاف فتحي "المطارات المصرية تستوفي كافة شروط ومعايير وإجراءات الأمن".

وتابع "الجانب المصري يحترم آلية اتخاذ القرار لدى الدول، وأن الجانب الروسي عندما يرى أن التوقيت مناسب لعودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة سيتم استئنافها بالتنسيق مع الجانب المصري".