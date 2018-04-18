إطلاق صاروخ باليستي على مطار جيزان في السعودية

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" على مطار جيزان في السعودية.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة.

© REUTERS / HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيشين السعودي والسوداني

ويأتي استهداف جماعة " أنصار الله " مطار جيزان عقب أسبوع من قصفها مطار أبها الإقليمي في عسير بطائرة مسيرة نوع "قاصف 1 "، وهو ما خلف جريحين من عمال المطار وأضراراً مادية وتوقف الرحلات الجوية لساعات.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.