دبي تستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال شهرين وارتفاع كبير في أعداد السياح الروس

أظهرت بيانات رسمية حول السياحة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن الإمارة استقبلت، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، نحو 3.05 مليون زائر؛ بينهم 154 ألف زائر من روسيا الاتحادية.

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أبوظبي- سبوتنيك . ووفقاً لـ "الإمارات اليوم"، التي نقلت عن بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فإن نسبة الزوار الروس إلى دبي ارتفعت بـ 137 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ وبذلك حلوا في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسياح إلى دبي.

وجاءت الهند، في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الشهرين المذكورين، بأكثر من 424 ألف زائر، تلتها السعودية بإجمالي 305 آلاف زائر، فيما حلت المملكة المتحدة ثالثة بنحو 196 ألف زائر؛ وبلغت أعداد الزوار من الصين نحو 186 ألفاً.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة نسبة إشغال وصلت إلى 87 بالمئة، بواقع 108آلاف و60غرفة، مقارنة مع 103 آلاف و579 غرفة بنهاية شباط/فبراير 2017، وبنسبة نمو بلغت 4.3 بالمئة.

ووصل عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 686 منشأة، وبلغ إجمالي أعداد الليالي الفندقية في شباط/فبراير الماضي نحو 5.44 ملايين ليلة، مقابل 5.23 ملايين ليلة، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صادق، في 29 كانون الثاني/يناير 2017، على قرار يمنح مواطني روسيا الاتحادية تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.

ووفقا للقرار فإن التأشيرة تمنح للمواطنين الروس حملة الجوازات العادية لمدة ثلاثين يوماً، قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة.

وقبل صدور القرار، استقبلت الإمارات، خلال عامين، أكثر من 600 ألف زائر روسي، وبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين 56 رحلة.