قطر تعلن عن اتفاقية عسكرية جديدة

واتفقت القوات المسلحة القطرية مع الولايات المتحدة الأمريكية على شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية.
القوات المسلحة القطرية توقع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية #قطر #أمريكا pic.twitter.com/weD1d7nOqh— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018
وتم توقيع الاتفاقية في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ووقع من الجانب القطري على الاتفاقية اللواء الركن حمد بن مبارك الدواي، قائد الدفاع الجوي القطري، ومن الجانب الأمريكي توم كينيدي، رئيس مجلس إدارة شركة رايثيون الأمريكية، وبحضور العميد ركن يوسف محمد الكواري الملحق العسكري القطري في واشنطن.
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