قطر تعلن عن اتفاقية عسكرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن توقيعها اتفاقية عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس 18 أبريل/ نيسان.

واتفقت القوات المسلحة القطرية مع الولايات المتحدة الأمريكية على شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية.

القوات المسلحة القطرية توقع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية #قطر #أمريكا pic.twitter.com/weD1d7nOqh — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووقع من الجانب القطري على الاتفاقية اللواء الركن حمد بن مبارك الدواي، قائد الدفاع الجوي القطري، ومن الجانب الأمريكي توم كينيدي، رئيس مجلس إدارة شركة رايثيون الأمريكية، وبحضور العميد ركن يوسف محمد الكواري الملحق العسكري القطري في واشنطن.