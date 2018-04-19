إعلامي قطري يهاجم السعودية والإمارات ويشكر القاهرة

رأى عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، أن بعضا من "العقل والحكمة بدأ يعود إلى القيادة السعودية".

وقال العذبة في لقاء مع تلفزيون قطر، إن الرياض لم تتبع البروتوكول اللازم لدعوة قطر إلى القمة العربية.

وأشار العذبة إلى أن قطر "بدافع حرصها على ما تبقى من عمل عربي مشترك أوفدت مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية إلى القمة".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة العرب أن السعودية بدأت "الاستقلال في القرار عن إمارة أبوظبي"، وأن "سياسات محمد بن زايد أفقدت أبوظبي مصادر قوتها الناعمة، ودمر إرث والده".

واعتبر العذبة أن الحل "لانكسارات أبو ظبي موجود في الدوحة، التى تمثل قارب النجاة لمأزقهم في الصومال والمنطقة".

وقارن رئيس تحرير صحيفة العرب بين الموقفين المصري والسعودي من قطر في الأزمة الخليجية، مؤكدا أن القاهرة كانت "أكثر حكمة ووجهت دعوة رسمية للقيادة القطرية، كما استقبل الرئيس السيسي الشيخ تميم بن حمد وقت حضوره إلى قمة شرم الشيخ".

عبدالله بن حمد العذبة لـ «الحقيقة»:العقل بدأ يعود للرياض.. والحل لانكسارات «أبوظبي» موجود في الدوحةhttps://t.co/xYJX3rdKjC pic.twitter.com/8DapakKVW9 — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) April 19, 2018

وعلقت الإمارات على غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة العربية التي عقدت، في مدينة الظهران السعودية مؤخرا، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على صفحته في "تويتر": "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها".

وأضاف: "غياب الحكمة مستمر ومعه تستمر العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة".

وفي أوائل يونيو/ حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.