بالفيديو: أسلحة أمريكية وإسرائيلية في دوما

بدأت وحدات من الجيش السوري بتمشيط دوما بمدينة ريف دمشق بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم.

© Sputnik . Nour Molhem بالفيديو والصور: مصنع للأسلحة الكيميائية في دوما

وأكد مصدر عسكري ميداني لمراسل سبوتنيك أن عناصر الهندسة فككوا خلال تمشيطهم الأحياء مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في العديد من المنازل والمدارس والبنى التحتية قبل إخراجهم باتجاه جرابلس.

كما أن وحدات الجيش عثرت على مستودعات تحتوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة أمريكية واسرائيلية المنشأ داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية.

وتواصل وحدات الهندسة عملها في تفكيك الألغام والعبوات الناسفة في جميع الأحياء لتطهيرها بشكل كامل تمهيدا لدخول الورشات الفنية والخدمية إليها لإعادة الخدمات الأساسية إليها بهدف إعادة الأهالي، الذين هجرهم الإرهابيون، إلى منازلهم.

وعمد الإرهابيون إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في المنازل قبل اندحارهم بغية ترهيب المواطنين ودب الذعر في نفوسهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم في الأحياء المحررة.