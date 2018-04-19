وزير الدفاع المصري يبحث التعاون العسكري مع نظيره اليوناني

التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول صدقي صبحي، بوزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوناني، بانوس كامينموس، اليوم الخميس 19 أبريل/ نيسان، بمقر وزارة الدفاع المصرية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، إن اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن وزير الدفاع المصري أشاد بمستوى التنسيق والتشاور المصري اليوناني في المجالات العسكرية والأمنية، وأعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد وزير الدفاع اليوناني، بحسب بيان المتحدث العسكري المصري، على توافق الرؤى المصرية اليونانية، تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحديا أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد استقبلت وزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له، بمراسم استقبال عسكرية عزف خلالها النشيد الوطني للبلدين.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني في القاهرة والملحق العسكري اليوناني لدى القاهرة.