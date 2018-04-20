فريق صيني يصل عدن لتأهيل محطة كهرباء مصفاة النفط

وصل فريق فني صيني إلى محافظة عدن جنوب اليمن، أمس الخميس 19 أبريل/نيسان، لتحديث محطة كهرباء مصفاة النفط.

© Sputnik . لواء يمني يحذر من عودة حكومة بن دغر إلى عدن

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، عن المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، محمد أبو بكر البكري:

أن فريقا صينيا تابعا لشركة شنغهاي توربين الصينية وصل يوم الخميس 19 أبريل/ نيسان، إلى عدن ليبدأ غدا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل محطة الكهرباء الخاصة بمصفاة عدن، التي تشمل المرحلة الأولى منها تركيب مولدين وغلايتين ومعدات أخرى لرفع القدرة التوليدية إلى 15 ميغاوات.

في سياق آخر، سيطرت قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي على مناطق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "بأن الجيش استعاد مناطق هوب الراعي وتلال درخاف ومنبه والشيكي ومثلث سوق الكدحة في مديرية المعافر غرب تعز، بعد معارك أسفرت خلالها عن سقوط 7 قتلى و11 جريحاً من الجانبين ".