بوغدانوف: موسكو لا تستبعد مشاركة المعارضة المسلحة في مباحثات التسوية السورية

قال نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده لا تستبعد قيام المعارضة المسلحة في سوريا بالمشاركة في المباحثات اللاحقة حول التسوية السورية.

© Sputnik . Michael Klimentyev روحاني لأردوغان: مفاوضات سوتشي وأستانا يجب أن تستمر

موسكو- سبوتنيك وذكر بوغدانوف، اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان، "موسكو لا تستبعد مشاركة المعارضة المسلحة السورية في مباحثات التسوية اللاحقة".

وأضاف "موسكو تعول على عقد قمة جديدة لزعماء إيران وتركيا وروسيا في طهران"، لافتا إلى أن "روسيا ستشارك في المؤتمر الدولي في بروكسل حول سوريا".

وأوضح: "الاتصالات مستمرة، وسيكون هناك لقاء ثالث في إيران، بعد سوتشي وأنقرة، وهناك اتفاقيات حول أن اللقاء المقبل سيكون في طهران".

وعن مبادرة ألمانيا وفرنسا بإيجاد ساحة جديدة للمفاوضات حول سوريا، قال بوغدانوف: "دعهم يجربون القيام بذلك".