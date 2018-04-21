فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخل دوما

وذكر بيان للمنظمة، مساء اليوم السبت، أن "فريق مهمة التحقيق التابع لها زار أحد المواقع داخل مدينة دوما السورية، اليوم، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري لتحليلها".

Kirill Kallinikov الخارجية الروسية: مفتشو منظمة حظر الكيميائي يدخلون دوما اليوم

وأضاف البيان "المنظمة تجري حاليا تقييما للوضع من أجل خطواتها المقبلة بما في ذلك إجراء زيارة ثانية إلى دوما"، متابعا "العينات التي جرى جمعها ستنقل إلى معامل ريجيسويك بهولندا لتحليلها في المختبرات الخاصة بالمنظمة".

وأوضح البيان "بناء على نتائج تحليل العينات ستعد بعثة تقصي الحقائق تقريرها لتقديمه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، اليوم السبت، إن موسكو تنتظر من خبراء "حظر الكيميائي" تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصلت، السبت الماضي، إلى العاصمة السورية للبدء بالتحقق من استخدام مواد سامة في دوما بريف دمشق.