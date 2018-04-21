شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار بالقرب من قصر ملكي في حي الخزامي

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

© REUTERS / HANDOUT نشطاء يتداولون فيديو لإطلاق نار داخل مقر إقامة ولي العهد في السعودية... وأنباء عن نقل الملك سلمان لملجأ آمن

وشرعت الجهات المختصه بإجراء التحقيقات حول ملابسات الواقعه.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.