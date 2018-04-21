مسؤول سعودي بارز يكشف أين كان الملك سلمان وقت حادث إطلاق النار

وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.
وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.
ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)