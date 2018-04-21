مسؤول سعودي بارز يكشف أين كان الملك سلمان وقت حادث إطلاق النار

أكدت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول سعودي كبير، أن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن داخل القصر الملكي، وقت حدوث إطلاق نار بحي الخزامي بالعاصمة الرياض.

وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار بالقرب من قصر ملكي في حي الخزامي

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، قد أعلن أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، زعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.