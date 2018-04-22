مصدر سعودي: قيادات قطرية تمنع تميم من اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية

قال مصدر سعودي إن المملكة لم تعلن رسميا عن مشروع "قناة سلوى" في المنطقة البرية مع قطر، والتي تناولتها وسائل الإعلام بشكل مكثف خلال الأيام الماضية.

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وأضاف المصدر، في حديث لـ" سبوتنيك " اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، أن السعودية إذا أرادت غلق الحدود مع الدوحة فيكفي سلك شائك ليقوم بتلك المهمة ولا حاجة لحفر القنوات لمقاطعة قطر ، وهذا السلك يصلح على حدود أي دولتين حول العالم.

وتابع المصدر "كما قلنا أن السلك الشائك الموجود في الوقت الراهن يقوم بما يمكن أن تقوم به القناة ويعزل قطر عن بقية شبه الجزيرة العربية"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة القطرية مرتبط بأشخاص ما زالوا على رأس الدولة القطرية، وحالما اختفت تلك القيادات من قمة الهرم في قطر، في اعتقادي أن الأمير تميم سوف يتقدم خطوات إيجابية للأمام وبقوة".

وتابع "طالما بقي هؤلاء على رأس صناعة القرار في قطر ولديهم تأثير قوي في السياسة، فلن يكون هناك أي تراجع عن سياسة قطر السابقة والتي تضر بأمن الدول الأربع".

وحول مستقبل القمة الخليجية القادمة، قال المصدر إن "القمة الخليجية القادمة ستكون اعتيادية وسيكون دور قطر ثانويا، ولن تكون عضويتها كاملة كما كانت في الدورات السابقة قبل الأخيرة، فليس هناك أي ترحيب خليجي برئاسة الدولة القطرية".