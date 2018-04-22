السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأحد، 22 أبريل/ نيسان، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه نجران.

© REUTERS / HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على مطار جيزان في السعودية

وذكرت صحيفة " سبق " السعودية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الباليستي وتمكنت من تدميره قبل سقوطه فوق نجران.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن صاورخا آخر سقط في منطقة صحراوية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.