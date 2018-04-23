الإمارات تدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس والأونروا بـ70 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمتي مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، تخصص 20 مليون دولار منها لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

أبو ظبي — سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت "تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم (20 مليون دولار أمريكي) ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار) لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأضافت الوكالة أن "هذه المساعدات تأتي بعد قمة القدس في مدينة الظهران بشرق السعودية، التي قررت وقوف العالم العربي صفا واحداً لدعم الشعب الفلسطيني".

ويخصص التبرع الأول لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية، بهدف الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة المحتلة من قبل إسرائيل، وتعزيز الخدمات الأساسية للمناطق الفلسطينية.

© REUTERS / ملك السعودية يعلن تقديم 200 مليون دولار دعما لفلسطين

أما التبرع الثاني لصالح وكالة "أونروا" فيأتي لدعم برامج التعليم في المدارس التابعة للوكالة في قطاع غزة، بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم.

وتسعى الإمارات، من خلال هذا التبرع، إلى الحفاظ على حقوق الطلاب الفلسطينيين في التعليم، حيث تعاني الوكالة الدولية، التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، من عجز مالي أثر على برامجها ومشاريعها التشغيلية.

ويأتي التبرع الإماراتي استمرارا لبرنامج دعم وكالة "أونروا" والمساهمة السنوية لدولة الإمارات في البرامج التعليمية والصحية والتشغيلية للوكالة.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن، خلال افتتاح الدورة العادية الـ29 لقمة الرؤساء والملوك العرب بالظهران، في 15 نيسان/أبريل الجاري، تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليوناً أخرى لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما أعلن العاهل السعودي عن إطلاق اسم "قمة القدس" على القمة العربية في الظهران، وأضاف موضحاً، "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً".

وحضر القمة العربية في الظهران ممثلين عن 21 دولة عربية، بينهم 16 رئيساً وملكاً وأميراً.