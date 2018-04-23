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14:52 23 أبريل/ نيسان 2018
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    الأمير محمد بن سلمان

    رسالة "غير مباشرة" من إيران إلى ابن سلمان: "عد إلى رشدك"

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    "أوهام ينبغي التخلي عنها"، هذا ما وصف به محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، سياسات وتصرفات بعض القادة الشباب العرب الطموحين، على حد قوله.

    الرئيس العراقي السابق صدام حسين لحظة وقوفه أمام القاضي خلال جلسة الاستماع الأولى في المحكمة في بغداد، 1 يوليو/ تموز 2004
    © AFP 2018 / Karen Ballard
    إيران تتحدث عن صدام حسين: "الوحش" كان حليفا لهؤلاء
    وأجرى ظريف حوارا مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية تحدث فيه ضرورة أن يتخلى بعد القادة الشباب الطموحين في المنطقة عن فكرة الحل العسكري لإنهاء الصراعات.

    وقال ظريف: "نحن لا نشعر بالراحة لرؤية استمرار إراقة الدماء بشكل عام في منطقتنا، بسبب أن بعض القادة الشباب الطموحين، يعتقدون أنهم يمكنهم تحقيق انتصار عسكري في اليمن في غضون أسبوعين، ويعتقدون أنهم قادرين على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".

    وعند سؤاله هل تقصد السعودية بتلك التصريحات أجاب: "نعم وحلفائهم أيضا، الذين يعتقدون أنهم يمكنهم الإطاحة ببشار الأسد في 3 أسابيع، ونحن نوشك على أن ندخل نهاية العام السابع من الصراع في سوريا، كما دخلنا في السنة الرابعة من الصراع في اليمن".

    وتابع وزير الخارجية الإيراني:

    "أعتقد أن كل ذلك أوهام ينبغي عليهم التخلي عنها، لا توجد حلول عسكرية للأزمات في منطقتنا، عليهم أن يعترفوا ويقبلوا بأن الناس في سوريا واليمن يحتاجون للجلوس مع بعضهم البعض، وأن يصلوا إلى حل سياسي".

    واختتم:

    "أعتقد أن الوقت قد حان الآن، كي يعود أولئك إلى رشدهم ويقبلوا بالحلول السياسية".

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