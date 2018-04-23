عودة 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن منذ بداية 2017

أعلن مسؤول شؤون اللاجئين السوريين في الأردن أحمد الكفاوين أن 15 ألف لاجئ سوري في الأردن قد عادوا إلى بلادهم طوعا منذ بداية العام الماضي.

© Photo / Haitham bin lama اليابان تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

عمان — سبوتنيك. وقال الكفاوين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً إلى وطنهم "منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2017 وحتى اليوم 22 نيسان/ أبريل 2018 بلغ حوالي 15 ألف لاجئ".

وأضاف أن السلطات تعيد اللاجئ المتقدم للعودة طوعا "بعد إفهامه طبيعة الظروف الموجودة داخل بلده وهو يعيها جيدًا"، أما "من لا يحترم القوانين والأنظمة الأردنية ويخالفها مخالفة صارخة، أو إن كان هنالك بعض القضايا التي تمس أمن الدولة، فمن حق الدولة الأردنية أن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً بهذا الشأن".