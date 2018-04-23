تداول أول فيديو لجثة الصماد... وآخر اللحظات في حياته

نشرت صحيفة "عدن الغد" مقطع فيديو، قال ناشروه إنه لموقع الغارة الجوية التي قتل فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة.

وبحسب الصحيفة المحسوبة على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد قتل الصماد لحظة خروجه من أحد معسكرات الجيش بالحديدة، وبمقتله تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية، "خسرت أحد أبرز قياداتها على الإطلاق".

ويظهر الفيديو قتلى وجثث بالقرب من معسكر للجيش في منطقة ساحلية بمحافظة الحديدة.

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

وأوضح زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي أن الصماد "قضى نحبه يوم الخميس 19 أبريل/ نيسان مع 6 من مرافقيه إثر غارة في الحديدة، في شارع الخمسين بالقرب من جولة الأقرعي بـ3 غارات لطيران العدوان".

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

ووزع الإعلام الحربي، مساء الأحد 22 أبريل، مشاهد له برفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري، بحسب قناة "المسيرة".

وتضمنت المشاهد زيارة الصماد لورشة تصنيع طائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.

والمجلس السياسي الأعلى هو هيئة تنفيذية عليا شُكلت من قبل "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن. تم تشكيله في صنعاء يوم 28 يوليو/ تموز 2016، وأصبح صالح الصماد رئيسا له يوم 6 أغسطس/ آب 2016.