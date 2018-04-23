التحالف العربي يرد على ادعاءات استهداف قواته لحفل زفاف في اليمن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقه بني قيس في محافظة حجة".

وأَضاف المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة" "خصوصا مكان وزمان الحادث محل الادعاء"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس ".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية "حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي"، مؤكدا على حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أهمها "افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع".

وأوضح أن قوات التحالف تلتزم قانونيا وأخلاقيا بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع، وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث، التي تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية.

كانت وزارة الصحة اليمنية (في صنعاء) أعلنت مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات إثر قصف قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لحفل زفاف في محافظة حجة شمالي اليمن.

وقال خالد النذري، المسؤول الصحي البارز في محافظة حجة الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، 23 أبريل/ نيسان، إن "معظم القتلى من النساء والأطفال الذين تجمعوا في إحد الخيام التي أقيمت لحفل الزفاف، مؤكداً أن العروس كانت أيضا من بين القتلى".