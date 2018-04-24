الحكم على هشام جنينة بالسجن 5 سنوات

قضت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 5 سنوات، بسبب تصريحات أدلى بها لموقع "هاف بوست عربي".

© AP Photo / Amr Nabil القصة الكاملة لحبس هشام جنينة وإخلاء سبيله

قال محامي جنينة، علي طه، إن الحكم الصادر في جلسة اليوم يخص البلاغ المقام من المدعي العام العسكري، ضد جنينة. بسبب تصريحات صحفية أدلى بها لموقع أجنبي. ووجهت له النيابة على أثرها اتهامات بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وكانت النيابة العسكرية قد قررت في 12 أبريل الجاري، حبس جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري ضده، بسبب تصريحات صحفية زعم فيها أن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق عن أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري أثناء فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير".

وقررت النيابة نفسها، إخلاء سبيل جنينة في التحقيق في البلاغ المقدم من عنان ضده، ويتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى تاريخه العسكري، مع كفالة 15 ألف جنيه.

وعن الإجراءات التالية للحكم، قال طه إنه سيتقدم أولا بتظلم ضد الحكم أمام جهة التصديق على الحكم. وفي حالة التصديق على الحكم، سيتقدم فريق الدفاع عن جنينة بطعن أمام القضاء العسكري.

وكان عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، واختار ضمن فريقه الرئاسي، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني نائبين له.

إلا أنه بعد إعلان عنان تم القبض عليه، حيث رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه.

كما اتهمته ، في بيان رسمي صدر عنها، بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.

وشهدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية مع جنينة، حضور الفريق سامي عنان، حيث تمت مواجهته بجنينة، وأنكر عنان أي حديث بينه وبين جنينة بشأن وثائق عسكرية تخص فترة عمله كرئيس لأركان القوات المسلحة. ووجه لجنينة تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري.