قبل فوات الأوان... الأمن السوري يصادر بنادق وذخيرة حاول المسلحون تهريبها معهم

تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب، انتهت مساء اليوم عملية إخراج الدفعة الرابعة من الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق لنقلهم إلى الشمال السوري.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يقول إنه يرغب في الخروج من سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أنه تم تجهيز 47 حافلة تقل المئات من المسلحين وعائلاتهم وإخراجها إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة الرحيبة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة باتجاه شمال سوريا

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه يوم الجمعة الماضي بخصوص إخراج المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي.

ولفت مراسل "سانا" الحربي إلى أن عملية إخراج الحافلات "تمت بعد قيام الجهات المختصة بتفتيشها بشكل دقيق لمنع الإرهابيين من تهريب أسلحة وذخيرة ومفخخات خشية استخدامها أثناء تحركهم باتجاه شمال سوريا لاتهام الدولة السورية".

وكشف المراسل الحربي عن أن الجهات المختصة كانت قد صادرت أمس عددا من البنادق الحربية والمسدسات والقنابل اليدوية والذخيرة الناعمة التي خبأها الإرهابيون بين الثياب وبعض أدوات الإقامة والأغطية وذلك خلال عملية التفتيش الدقيق للحافلات الخارجة من البلدة تنفيذا لبنود الاتفاق الذي يسمح لكل إرهابي باصطحاب سلاح فردي واحد مع عدد محدود من الطلقات تقدر بمخزنين فقط.

إلى ذلك قام المسلحون في الرحيبة وجيرود والناصرية بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم حيث سلموا خلال الأيام الثلاثة الماضية للجيش السوري 30 دبابة وعددا من العربات والآليات المزودة برشاشات وأعداد كبيرة من الصواريخ المتنوعة إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة.