اليمن: 42 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات

كثف طيران التحالف غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع غارات على محافظات صعدة وصنعاء ولحج وتعز.

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وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك "، إن "طيران التحالف استهدف يوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، محافظة حجة بـ21 غارة، منها 14 غارة على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية، و7 غارات على مزارع في منطقة الجر بمديرية عبس".

وتأتي الغارات المكثفة على محافظة حجة عقب ساعات من مقتل وإصابة 34 شخصا بقصف طيران التحالف محطة وقود في مديرية عبس.

أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أشار المصدر إلى "شن طيران التحالف 12 غارة توزعت بـ7 غارات على مديريتي باقم وكتاف، و3 غارات على منطقتي طخية والجعملة في مديرية مجز إحداها دمرت حفار مياه وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص".

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وأضاف أن "التحالف نفذ غارة على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، واستهدف بغارة أخرى منطقة غمار في مديرية رازح".

في الأثناء، "شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديريتي منبه ورازح"، حسب المصدر.

ولفت إلى "أن طيران التحالف جدد غاراته على محافظة صنعاء، حيث أغار على معسكري الصمع وفريجة في مديرية أرحب شمال العاصمة بـ5 غارات".

وقصف طيران التحالف محافظة لحج جنوب اليمن بـ3 غارات، استهدفت قرية حمالة في منطقة كرش بمديرية القبيطة".

وتعرضت محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إلى غارة للتحالف ألحقت أضرارا في محيط مفرق مديرية المخا غرب تعز".