مسؤول يمني يفجر مفاجأة: كيف عرفوا تحركات الصماد ولماذا تأخر إعلان مقتله

كشف مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، عن سر تأخر جماعة "أنصار الله" في إعلان مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.

© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ الصماد يتحدث عن قرب مقتله ويوجه أبناءه بمغادرة صنعاء (فيديو)

قال راجح بادي، المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية في تصريحات خاصة لصحيفة " الشرق الأوسط "، "الحوثيون تعمدوا تأخير إعلان خبر مقتل الصماد أياما عدة، بسبب خلافات بين قياداتهم التي رفضت تولي هذا المنصب خوفا على حياتهم بعد استهداف الصماد".

وقال العميد ركن عبده مجلي الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني للصحيفة، إن "الغارة الجوية التي استهدفت الصماد جاءت نتيجة عملية استخباراتية دقيقة، واختراق صفوف القيادات الحوثية".

واحتوى البيان الذى نعى فيه المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مقتل قائده صالح الصماد، على مفاجأة بشأن توقيت الإعلان.

وأشار البيان إلى أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف، مع أن قناة "المسيرة" كانت قد نشرت مشاهد من زيارته إلى ورش للتصنيع العسكري، يوم الأحد، 22 أبريل/ نيسان، ما يعني أن الصماد كان مقتولا في وقت عرض الفيديو على القناة.

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

ووزع الإعلام الحربي، مساء الأحد 22 أبريل، مشاهد له برفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري، بحسب قناة "المسيرة".

وتضمنت المشاهد زيارة الصماد لورشة تصنيع طائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.