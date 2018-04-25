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    القمة الثلاثة - روسيا و تركيا و إيران - الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أنقرة، تركيا 4 أبريل/ نيسان 2018

    إيران مستعدة للدفاع عن السعودية... ومبادرة للتقرب من دول الخليج

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم العربي
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    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الرئيس الأمريكي لا يتردد عن الحديث بصراحة أن بقاء بلاده في سوريا أو عدم بقائها يعتمد على المال الذي يدفعه الآخرون له ولذلك فإن ترامب والجيش الأمريكي يبحثون عن مصادر مالية لنهبها".

    الرئيس الغيراني حسن روحاني
    © Sputnik . Michael Klementiev
    روحاني يطالب ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي وإلا "سيواجه عواقب وخيمة"
    وأضاف روحاني إن ترامب يقول "لولانا فإنكم غير قادرين على البقاء لأسبوع واحد. لماذا غير قادرين على البقاء؟ الشعب العراقي سيدافع عن العراق ونحن مستعدون للدفاع عن العراق، والشعب السعودي سيدافع عن السعودية، ونحن مستعدون للدفاع عن السعودية… نحن مستعدون للدفاع عن المنطقة"، وذلك خلال كلمة له في مدينة تبريز الإيرانية بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية.

    وتابع روحاني:

    "عكس ما يقوله ترامب هو الصحيح، فالمنطقة ستنعم بالأمن الكامل في حال رحيل أمريكا النهائي عنها. ماهو الأمن الذي حققته أمريكا للمنطقة؟ هل حققت الأمن باحتلال العراق أم أفغانستان؟ هل حققت الأمن بتسليحها للسعودية وقصف الشعب اليمني بهذا السلاح؟".

    وتابع روحاني "البعض فقد عقله لطمعه بالمليارات التي تملكها بعض الدول العربية في المنطقة. الرئيس الأمريكي تاجر عقارات وأبراج ولا يفهم السياسة".

    ووجهت إيران الثلاثاء دعوة إلى دول الخليج للحوار بشأن الأمن الإقليمي معلنة أمام الأمم المتحدة أن الوقت قد حان للتخلص من "أوهام الهيمنة" التي تسببت في اندلاع حروب مدمرة.

    القمة الثلاثة - روسيا و تركيا و إيران - الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أنقرة، تركيا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Sergey Guneyev
    روحاني: سننتج أي سلاح دفاعي ولن نكترث برأي الآخرين
    واقترح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في اجتماع للمنظمة الأممية حول سلام مستدام، تأسيس "منتدى للحوار الإقليمي"، مضيفا "ندعو من هنا جيراننا في هذا الممر المائي المتقلب الذي شهد حروبا كثيرة للانضمام إلينا في هذا المسعى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

    والمبادرة الإيرانية تأتي فيما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن لبحث المخاوف المشتركة حول مساعي إيران في المنطقة. إذ هدد ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015 في حال لم يعدل بشكل يكبح البرنامج الصاروخي لإيران، وتدخلها العسكري المباشر في سوريا واليمن ولبنان.

    مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sysoev
    ظريف لترامب حول الاتفاق النووي: "إما كل شيء أو لا شيء"

    وقال ظريف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تقديم أوهام الهيمنة أو محاولة فرض الأمن على حساب انعدامه لدى الآخرين" أدى إلى نشوب نزاع، في إشارة للسعودية عدو إيران اللدود.

    كما أضاف ظريف أنه من الضروري "الانتقال الآن إلى نموذج جديد يرتكز على توحيد قوانا… بدلا من أن يحاول كل منا أن يكون الأقوى في المنطقة". مقترحا إنشاء شبكات أمنية جديدة لتحل محل ما وصفها بأنها "تكتلات أمنية".

    انظر أيضا:

    روحاني: سننتج أي سلاح دفاعي ولن نكترث برأي الآخرين
    روحاني: لدينا ردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي
    روحاني: الضربة العسكرية على سوريا بقيادة أمريكا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط
    روحاني: التعاون الروسي الإيراني ضروري للوصول للأمن الكامل في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, العلاقات السعودية الإيرانية, الحكومة الإيرانية, الرئيس الإيراني حسن روحاني, دونالد ترامب, محمد جواد ظريف, السعودية, إيران
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