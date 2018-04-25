إيران مستعدة للدفاع عن السعودية... ومبادرة للتقرب من دول الخليج

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الرئيس الأمريكي لا يتردد عن الحديث بصراحة أن بقاء بلاده في سوريا أو عدم بقائها يعتمد على المال الذي يدفعه الآخرون له ولذلك فإن ترامب والجيش الأمريكي يبحثون عن مصادر مالية لنهبها".

© Sputnik . Michael Klementiev روحاني يطالب ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي وإلا "سيواجه عواقب وخيمة"

وأضاف روحاني إن ترامب يقول "لولانا فإنكم غير قادرين على البقاء لأسبوع واحد. لماذا غير قادرين على البقاء؟ الشعب العراقي سيدافع عن العراق ونحن مستعدون للدفاع عن العراق، والشعب السعودي سيدافع عن السعودية، ونحن مستعدون للدفاع عن السعودية… نحن مستعدون للدفاع عن المنطقة"، وذلك خلال كلمة له في مدينة تبريز الإيرانية بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية.

وتابع روحاني:

"عكس ما يقوله ترامب هو الصحيح، فالمنطقة ستنعم بالأمن الكامل في حال رحيل أمريكا النهائي عنها. ماهو الأمن الذي حققته أمريكا للمنطقة؟ هل حققت الأمن باحتلال العراق أم أفغانستان؟ هل حققت الأمن بتسليحها للسعودية وقصف الشعب اليمني بهذا السلاح؟".

وتابع روحاني "البعض فقد عقله لطمعه بالمليارات التي تملكها بعض الدول العربية في المنطقة. الرئيس الأمريكي تاجر عقارات وأبراج ولا يفهم السياسة".

ووجهت إيران الثلاثاء دعوة إلى دول الخليج للحوار بشأن الأمن الإقليمي معلنة أمام الأمم المتحدة أن الوقت قد حان للتخلص من "أوهام الهيمنة" التي تسببت في اندلاع حروب مدمرة.

© Sputnik . Sergey Guneyev روحاني: سننتج أي سلاح دفاعي ولن نكترث برأي الآخرين

واقترح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في اجتماع للمنظمة الأممية حول سلام مستدام، تأسيس "منتدى للحوار الإقليمي"، مضيفا "ندعو من هنا جيراننا في هذا الممر المائي المتقلب الذي شهد حروبا كثيرة للانضمام إلينا في هذا المسعى"، وفقا لوكالة "فرانس برس ".

والمبادرة الإيرانية تأتي فيما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن لبحث المخاوف المشتركة حول مساعي إيران في المنطقة. إذ هدد ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015 في حال لم يعدل بشكل يكبح البرنامج الصاروخي لإيران، وتدخلها العسكري المباشر في سوريا واليمن ولبنان.

وقال ظريف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تقديم أوهام الهيمنة أو محاولة فرض الأمن على حساب انعدامه لدى الآخرين" أدى إلى نشوب نزاع، في إشارة للسعودية عدو إيران اللدود.

كما أضاف ظريف أنه من الضروري "الانتقال الآن إلى نموذج جديد يرتكز على توحيد قوانا… بدلا من أن يحاول كل منا أن يكون الأقوى في المنطقة". مقترحا إنشاء شبكات أمنية جديدة لتحل محل ما وصفها بأنها "تكتلات أمنية".