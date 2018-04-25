روحاني: أمريكا تريد سلب أموال الدول العربية... وترامب لا يفقه شيئا في السياسة

شن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، هجوما لاذعا على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يقول إنه يرغب في الخروج من سوريا

وقال روحاني في كلمة له في مدينة تبريز الإيرانية بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية إن "ترامب لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في القانون".

وتابع: "إعادة الأمن والسلام للمنطقة، يرتبط برحيل القوات الأمريكية عنها، ولكن واشنطن تريد سلب أموال الدول العربية".

ومضى: "يقولون (أمريكا) أعطونا المال لنبقى في سوريا، وإذا لم تعطوا سنرحل، إنهم يبحثون عن الأموال".

وكان ترامب قد طالب الدول العربية الرغبة في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أن تدفع أموالا مقابل بقاء تلك القوات، بحسب قوله.

ودعا روحاني الرئيس الأمريكي أن يبرهن أولا مدى تنفيذه والتزامه بالاتفاق النووي، ثم يدعو الى التشكيك به.

وقال الرئيس الإيراني:

"إيران أثبتت عبر الاتفاق النووي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يكذبان على العالم بشأن إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أغلب مشاكل المنطقة ناجمة عن خطأ الغرب في إدارة شعوب هذه المنطقة.