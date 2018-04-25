مسؤول ليبي: حفتر سيعود إلى بنغازي غدا

قال مسؤول ليبي إن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، سيعود إلى بنغازي غدا الخميس بعد تلقيه العلاج في الخارج.

وأضاف متحدث قوات الجيش الوطني التي يقودها حفتر، أن المشير حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي غدا، "بعدما قضى ما قالت مصادر مطلعة إنها فترة علاج في باريس"، حسب "رويترز".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy عضو البرلمان الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" الموعد المحتمل لعودة حفتر

وكشف عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الثلاثاء 24أبريل/ نيسان، أن الأزمة الصحية التي مر بها المشير حفتر، ليست بالغامضة وهو بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ضعف الأداء الإعلامي قد تسبب في جدل كبير على الساحة الليبية والعربية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد تحدث عن الحالة الصحية للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر خلال حديثه إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قائلا إن حالة المشير حفتر تحسنت، وفقا لما نقلته "إذاعة فرنسا الدولية.