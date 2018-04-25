قوات الرئيس هادي تستعيد مواقع من جماعة "أنصار الله" بين لحج وتعز

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف نجاح عملية عسكرية في المحور الأوسط للمنطقة العسكرية الرابعة في استعادة مناطق ومواقع من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بين محافظتي لحج وتعز في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب "إن قوات اللواء الثاني حزم حررت 10 مواقع هامة في جبهة الشريجة — الراهدة، أهمهما "وادي الدبا والجعشا في مديرية خدير بمحافظة تعز ومرتفعات اخرى في السحي".

وأضاف "أن العملية العسكرية في المحور الأوسط حررت مرتفعات غرب السحي المطلة على منطقة حاميم في الراهدة، فيما تقدمت قوات اخرى وسيطرت على الجعشا والدبي في ميمنة الجبهة".

في السياق، أكد قائد جبهة الشريجة، الراهدة عبد الحكيم موسى الشعيبي، لموقع الجيش اليمني "تقدم الجيش واستعادته مساحة 10 كيلو مترات من المليشيا الحوثية، خلال العملية، التي أسفرت عن مصرع 15 عنصراً منهم وأسر 3 آخرين، واغتنام العديد من الأسلحة".

إلى ذلك، أحبطت قوات الرئيس هادي هجوماً لمسلحي جماعة أنصار الله في محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك": "الحوثيين نفذوا، يوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في محيط جبل الغريب شمال جبل حمالة الاستراتيجي في منطقة كرش بمديرية القبيطة".

وأشار إلى "أن الجيش أحبط الهجوم عقب مواجهات تكبد خلالها الحوثيون عدداً من القتلى والجرحى، فيما قُتل من القوات الحكومية 6 بينهم قائد الكتيبة الأولى في اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للحزام الأمني العقيد ناصر محمد الردفاني".