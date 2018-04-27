تسجيل
13:13 27 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رودريجو دوتيرتي

    صدمة لرئيس الفلبين من القرار الكويتي... وتصريحات جديدة بشأن اتفاقية العمالة

    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، إن "الحكومة الفلبينية ما زالت تتطلع إلى مواصلة إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بشأن العمالة المنزلية رغم ما حصل".

    جثة الخادمة الفلبينية التي قتلت في الكويت
    © REUTERS / ERIK DE CASTRO
    الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور
    وقال كايتانو: "ما زلنا نحاول من جانبنا أن يتم توقيع الاتفاقية في الفيلبين قبل حلول شهر رمضان لأن الفترة الزمنية المتبقية للتحضير لزيارة الرئيس (إلى الكويت) ستكون قصيرة جدا"، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

    وأفادت وزارة الخارجية الفلبينية أنها "وجهت مذكرة دبلوماسية إلى سفارة الكويت عبرت فيها عن استغرابها الشديد واستيائها لإعلان السفير ريناتو بيدرو فيلا شخصا غير مرغوب فيه".

    وطالب وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو في المذكرة بأن تشرح الحكومة الكويتية أسباب "استمرار اعتقال أربعة فلبينيين وظفتهم السفارة الفلبينية وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة موظفين دبلوماسيين".

    وأضاف كايتانو: "حتى في ظل أن الاتفاقية سيتم توقيعها في الفيلبين على الأرجح، فسأحض الرئيس دوتيرتي على أن يمضي قدما في تنفيذ خطة زيارته إلى الكويت، نظرا إلى عدد الفيلبينيين العاملين هناك"، مؤكدا أنه يرى "من الأفضل أن يتحدث الرئيس (دوتيرتي) مع قادة الكويت شخصيا".

    لكن الوزير أكد في الوقت ذاته على أنه "في حال لم يتم توقيع الاتفاقية، فلن يتم رفع الحظر المفروض حاليا على إرسال عمالة فيلبينية جديدة إلى الكويت".

    من جهته، قال الناطق الرئاسي الفيلبيني هاري روكي إن "الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي مصدوم وكذلك كل الفلبينيين مصدومين من خطوة طرد السفير من الكويت خصوصا أن لقاء السفير الكويتي في مانيلا مع الرئيس دوتيرتي كان جيدا".

    وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الأشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الآسيوية من الهرب من منازل كفلائهن.

    ويصور الفيديو، عناصر فلبينية من "فرق التدخل السريع"، وهم يساعدون فلبينيات عاملات على الهرب من منازل كويتية.

    وأثار هذا الفيديو استياء السلطات الكويتية، ما دفعها إلى ملاحقة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وإعلان السفير الفلبيني شخصا غير مرغوب فيه.

    واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة 20 نيسان/ أبريل 2018، السفير الفلبيني في الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا، من أجل تسليمه مذكرتي احتجاج، حول ما قالت الوزارة إنها تصريحات "مسيئة إلى الكويت" أدلى بها مسؤولون فلبينيون، وفقا لـ "وكالة الأنباء الكويتية".

    انظر أيضا:

    الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور
    الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج
    مصرع 19 في سقوط حافلة من أعلى جسر في الفلبين
    الفلبين: انسحابنا بداية النهاية للمحكمة الجنائية الدولية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفلبين, أخبار الكويت, العمالة الوافدة, الحكومة الكويتية, الفلبيني رودريغو دوتيرتي, الفلبين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة لجزيرة غوام التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    الأرض من نافذة مركبة الفضاء: كيف يبدو جسر القرم وغيره من الأجسام الأرضية من الفضاء
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك