الجيش الليبي يضبط شحنة أسلحة كبيرة شرقي البلاد

أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة في مدينة درنة، شرقي البلاد، مشيرا إلى أنها تحمل مدافع بأعيرة مختلفة، قبل أيام من بدء عملية عسكرية في المدينة.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان: "قوات الجيش الليبي، المتواجدة على محاور القتال بالقرب من مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، تمكنت من ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة"، مشيرا إلى أن "الكتيبة 212"، قامت بعملية التفاف على مواقع تابعة لمجلس شورى درنة الإرهابي".

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وأوضح المصدر أن 3 من تلك السيارات مسلحة، بينها سيارتان تحملان مدافع بأعيرة مختلفة.

وأعلن رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، قبل أيام البدء في العملية العسكرية لمدينة درنة.

وكان القائد العام للجيش الليبي أمر بإنهاء مهلة العناصر والجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة والبدء في اتخاذ كافة التجهيزات العسكرية للدخول لتحرير المدينة.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمر بإنهاء مهلة العناصر والجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة والبدء في اتخاذ كافة التجهيزات العسكرية لتحرير المدينة.

ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".

ويسود جدل في ليبيا منذ أن شدد الجيش حصاره على المدينة، إذ انقسم الليبيون إلى مؤيد للحصار والعملية العسكرية لتحرير المدينة ورافض لتحميل الآلاف من المدنيين مسؤولية ما يقوم به الإرهابيون.