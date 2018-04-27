الرصد والاقتحام يشل خطوط إمداد الإرهابيين جنوبي دمشق

في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى اجتثاث الإرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق، واصلت وحدات من الجيش السوري تقدمها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود.

© Sputnik . Yazan Kalash جبهة ريف دمشق الجنوبي…اشتعال المعارك بعيدا عن المصالحة

وأفادت وكالة " سانا " بأن وحدات الجيش العربي السوري وبإسناد من سلاحي الجو والمدفعية واصلت تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين الأساسية في المنطقة.

وأشارت "سانا" إلى أن وحدات الجيش كبدت المجموعات الإرهابية على هذه المحاور خسائر في الأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

ولفتت إلى أنه بالاعتماد على عمليات رصد محكمة، تنفذ وحدات الاقتحام خططها الميدانية باستهداف محاور تحرك المجموعات الارهابية بالتنسيق مع سلاحي الطيران والمدفعية محدثة شللا في خطوط إمدادها.

وأوضحت أن عمليات الجيش العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وتأمين الأحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية.