الجيش السوري يتقدم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق

تواصل وحدات من الجيش السوري بدعم من سلاح الجو تقدمها وعملياتها العسكرية في أحياء دمشق الجنوبية، موقعة عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحجر الأسود في الغوطة الغربية ودمرت عددا من مواقع ومقرات هذه التنظيمات.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يستهدف المسلحين وطرق إمداداتهم في الحجر الأسود جنوب دمشق

وأفاد مراسل قناة "الأخبارية" السورية أن الجيش السوري وخلال عملياته العسكرية حقق تقدما في محيط منطقة الحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق

وأكد المراسل أن الجيش السوري تقدم في حي الزين وذلك بهدف فصل إرهابيي "داعش" المتواجدين في الحجر الأسود عن المناطق التي تسيطر عليها بقية التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن المعارك بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود مستمرة بتغطية من سلاح الجو، وهناك تقدم لوحدات المشاة في أطراف الحجر الأسود من عدة محاور، وسيتم الإعلان عن مناطق السيطرة الجديدة بعد تثبيتها.

وأوضح المراسل الحربي أن التقدم كان في حي الزين من المحور الشمالي للحجر الأسود، كذلك هناك تقدم في منطقة الجورة، وأيضا هناك سيطرات من محور ثالث وهو أطراف حي القدم، وهنا يعمل الجيش السوري على فصل حي القدم عن حي الحجر الأسود وبالتالي فصل الحجر الأسود بالكامل عن محيطه.