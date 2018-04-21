الجيش السوري يتقدم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق

وأكد المراسل أن الجيش السوري تقدم في حي الزين وذلك بهدف فصل إرهابيي "داعش" المتواجدين في الحجر الأسود عن المناطق التي تسيطر عليها بقية التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن المعارك بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود مستمرة بتغطية من سلاح الجو، وهناك تقدم لوحدات المشاة في أطراف الحجر الأسود من عدة محاور، وسيتم الإعلان عن مناطق السيطرة الجديدة بعد تثبيتها.
وأوضح المراسل الحربي أن التقدم كان في حي الزين من المحور الشمالي للحجر الأسود، كذلك هناك تقدم في منطقة الجورة، وأيضا هناك سيطرات من محور ثالث وهو أطراف حي القدم، وهنا يعمل الجيش السوري على فصل حي القدم عن حي الحجر الأسود وبالتالي فصل الحجر الأسود بالكامل عن محيطه.
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