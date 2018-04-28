"الحراك الوطني": إسرائيل تحاول طمس المحاولات السلمية لفضح جريمة الحصار

أعلنت هيئة الحراك الوطني الفلسطينية لفك الحصار عن غزة، أمس الجمعة 27 أبريل/نيسان، أن إسرائيل بقصفها قاربي كسر الحصار تحاول "طمس أي محاولة فلسطينية مدنية سلمية لفضح جريمة الحصار، التي تتعرض له غزة".

© AFP 2018 / Jack Guez الطيران الإسرائيلي يستهدف غرب دير البلح بثلاثة صواريخ

رام الله — سبوتنيك . وجاء في بيان هيئة الحراك الوطني الفلسطينية لفك الحصار عن غزة ورد لوكالة "سبوتنيك":

إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بإرهابه، أن يطمس أي محاولة فلسطينية مدنية سلمية لفضح جريمة الحصار والعقاب الجماعي، الذي تتعرض له غزة منذ 12 عاما حيث أقدمت الطائرات الحربية الإسرائيلية على قصف قاربي (حرية وعودة) لكسر الحصار واللذان كانا يستعدان للسفر من ميناء غزة وهما يحملان مجموعة من الطلبة والمرضى للتأكيد على حقنا في الحياة الكريمة بلا حصار وحق غزة في منفذ يربطنا بالعالم بلا قيود".

وأضاف البيان:"إن هذه الجريمة تؤكد بشكل واضح أن الاحتلال في أزمة أخلاقية وهو يحاول التستر على جريمة العقاب الجماعي وتقييد حرية الحركة والسفر والحق في العلاج لسكان غزة".

وتابع البيان:" إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد، أن هذه الجريمة ستوقف عزمنا وإصرارنا على مواجهة هذا الحصار حتى النهاية فهو واهم فنحن اليوم أكثر تصميما وعزما على مواصلة حراكنا برا وبحرا حتى كسر الحصار عن غزة ".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بستة صواريخ مناطق في قطاع غزة تتبع لحركة حماس.