موقع أمريكي: "رسالة تميم"... تحرك قطري يعيد الدوحة إلى الطاولة

ونقل الموقع الأمريكي، عن مصدر وصفه بالـ"مطلع"، أن قطر تسعى للتفاوض مع حركة "حماس" الفلسطينية، وإجبارها على قبول "صفقة القرن"، وقالت إن الدوحة وجهت رسالة إلى جايسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، تقضي بتحديد شروط لإجبار حركة حماس الفلسطينية على العمل ضمن إطار السلطة الفلسطينية، وتقديم نوع من الانفتاح على إسرائيل بموجب معايير "صفقة القرن".
وأوضح أن "النفوذ القطري بغزة يمكن ربطه بنزاع الدوحة مع السعودية والإمارات، ومحاولات الدوحة للوصول إلى وضعية جيدة في واشنطن، من خلال لعب دور إيجابي في مسيرة السلام".
كما نقل الموقع عن مصدر آخر، كشف أن "الأمريكيين أبلغوا رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية ماجد فرج، بوجود رسالة تحدد شروط حماس للعمل تحت إطار السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الأمريكيين أو القطريين نقلوا هذه الرسالة بالفعل للسلطة الفلسطينية.
وأشار الموقع، إلى أنه من المقرر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل/نيسان، وسط حالة من الجدل، حيث طالبت بعض الفصائل مثل حماس، بمقاطعة الاجتماع، فيما قالت فصائل أخرى أن محمود عباس وحركة فتح يسعيان للهيمنة على الاجتماع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مرتين في يناير/كانون الثاني الماضي، وفي أبريل/نيسان الحالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)