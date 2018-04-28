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16:12 28 أبريل/ نيسان 2018
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    أمير قطر

    موقع أمريكي: "رسالة تميم"... تحرك قطري يعيد الدوحة إلى الطاولة

    © AP Photo / Pool/Brendan Smialowski
    العالم العربي
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    كشف موقع "ميدل إيست فورم" الأمريكي، عن تحرك قطري سيعيد الدوحة إلى الطاولة، بعد أيام من زيارة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ونقل الموقع الأمريكي، عن مصدر وصفه بالـ"مطلع"، أن قطر تسعى للتفاوض مع حركة "حماس" الفلسطينية، وإجبارها على قبول "صفقة القرن"، وقالت إن الدوحة وجهت رسالة إلى جايسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، تقضي بتحديد شروط لإجبار حركة حماس الفلسطينية على العمل ضمن إطار السلطة الفلسطينية، وتقديم نوع من الانفتاح على إسرائيل بموجب معايير "صفقة القرن".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    ووفقا لـ"ميدل إيست فورم" أضاف المصدر، أن هذا من شأنه أن يمنح حماس نفوذا جديدا وغير مسبوق على السلطة الفلسطينية لم تشهده منذ عام 2006، موضحاً أن هذا سيعيد القطريين إلى الطاولة على أنهم وسطاء بنوع ما من المبادرات، كما أن من شأنه أن يشير إلى إدارة ترامب بأن نفوذ الدوحة على غزة حقيقي ويمكن أن يحقق نتائج، وذلك قبل جولة من الاجتماعات الفلسطينية التي تقودها فتح في رام الله.

    وأوضح أن "النفوذ القطري بغزة يمكن ربطه بنزاع الدوحة مع السعودية والإمارات، ومحاولات الدوحة للوصول إلى وضعية جيدة في واشنطن، من خلال لعب دور إيجابي في مسيرة السلام".

    كما نقل الموقع عن مصدر آخر، كشف أن "الأمريكيين أبلغوا رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية ماجد فرج، بوجود رسالة تحدد شروط حماس للعمل تحت إطار السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الأمريكيين أو القطريين نقلوا هذه الرسالة بالفعل للسلطة الفلسطينية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لـ متحف إسرائيل، وإعلانه عن نيته حول إعلان القدس عاصمة إسرائيل بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول (الصورة 23 مايو/ أيار 2017)
    © AFP 2018 / Menahem KAHANA
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    ويرى المصدر الآخر، أن "حماس مستعدة للعمل مع الأمريكيين حول صفقة القرن مقابل السيطرة على غزة والنفوذ في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه من الواضح أن "هذه الرسالة مصدرها هو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

    وأشار الموقع، إلى أنه من المقرر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل/نيسان، وسط حالة من الجدل، حيث طالبت بعض الفصائل مثل حماس، بمقاطعة الاجتماع، فيما قالت فصائل أخرى أن محمود عباس وحركة فتح يسعيان للهيمنة على الاجتماع.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مرتين في يناير/كانون الثاني الماضي، وفي أبريل/نيسان الحالي.

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    المصالحة الوطنية الفلسطينية, وساطة قطرية, صفقة القرن, العلاقات الأمريكية القطرية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, المصالحة بين فتح وحماس, مفاوضات السلام, حركة حماس, السلطة الفلسطينية, البيت الأبيض, ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية, جيسون جرينبلات, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, إسراائيل, أمريكا, قطر, الضفة الغربية, غزة, فلسطين
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