أمير قطر: اتفقت مع ترامب على ضرورة وقف هجمات الأسد

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة وقف هجمات الرئيس السوري بشار الأسد.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE صحيفة تعلن مفاجأة: أمير قطر يزور السعودية

القاهرة — سبوتنيك . وأعرب بن حمد عن استعداد بلاده للتعاون مع واشنطن من أجل وقف تمويل الإرهاب في المنطقة.

وقال أمير قطر، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الثلاثاء 10 أبريل / نيسان: "لا يمكن أبدا التسامح مع من يدعمون الإرهاب، ومستعدون تماما للتعاون مع أمريكا لوقف تمويله في المنطقة".

وأضاف بن حمد: "اتفقت مع الرئيس على ضرورة وقف هجمات الرئيس السوري بشار الأسد، ولا يمكننا التسامح مع جرائم الحرب".