وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية تشمل الأردن وإسرائيل.

وجاء بومبيو إلى الرياض قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، وذلك وفقا لقناة العربية.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN وزير الخارجية الأمريكي الجديد يعتزم زيارة السعودية والأردن وإسرائيل

وأعلن ترامب، الثلاثاء 13 مارس/ آذار، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، بدلا من ريكس تيليرسون.